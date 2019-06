Guiné-Bissau empata soma primeiro ponto no CAN

Angola e Guiné-Bissau no maior e mais quente CAN de sempre

Depois da derrota na estreia frente à seleção camaronesa, a formação comandada por Baciro Candé não foi além de um nulo diante do Benim, que tinha empatado 2-2 no primeiro jogo frente ao Gana.

Após a segunda ronda da poule, em que camaroneses e ganeses também empataram sem golos, os Camarões lideram, com quatro pontos, mais dois do que Gana e Benim, enquanto a Guiné-Bissau ocupa o quarto e último posto, com um.

Na terceira e última jornada da fase de grupos, na terça-feira, a seleção guineense defronta o Gana e o Benim enfrenta os Camarões.

Segundo jogo de Angola, segundo empate

A seleção angolana empatou este sábado a zero com a estreante Mauritânia, somando o seu segundo empate na fase final da Taça das Nações Africanas (CAN 2019), que decorre no Egito, ocupando o terceiro lugar do Grupo E.

Depois de ter empatado 1-1 com a Tunísia no jogo de estreia no torneio, Angola soma agora dois pontos, à frente da Mauritânia (um ponto), e atrás do Mali (quatro pontos) e da Tunísia (dois pontos), equipas que empataram 1-1 na sexta-feira.

A seleção angolana esteve perto de assegurar a primeira vitória na Taça das Nações Africanas (CAN2019), que decorre no Egito, mas o golo de Geraldo, em cima do minuto 90 foi bem invalidado por fora de jogo.

A 32ª edição da CAN decorre entre 21 de junho a 19 de julho.