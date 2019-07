'Campeões', o filme que mostra a realidade do desporto adaptado

Marco é um espanhol, treinador adjunto de uma equipa de basquetebol da liga profissional do seu país, que tem problemas no trabalho, no amor... enfim tudo lhe corre mal e ele acaba em tribunal depois de uma descomunal bebedeira e um acidente de trânsito. Condenado a trabalho comunitário, é posto a treinar uma equipa composta por pessoas com défice cognitivo.

Tudo começa depois de uma discussão com o treinador principal da equipa que treinava. Nesse dia, Marco resolve afogar as mágoas na bebida, acabando por se envolver num acidente de automóvel que o leva a tribunal. Como consequência, perde o emprego, a namorada, e a sua sentença é, segundo ele, "o pior castigo possível para o seu ego": treinar um grupo de jogadores com deficiências intelectuais, que nunca antes haviam tocado numa bola.

O grupo acaba por o conquistar através da sua inocência, ternura e bom humor e que dá origem ao filme Campeões, que esta quinta-feira se estreia em Portugal. Em Espanha, a película teve mais de três milhões de espetadores, 11 nomeações e três Prémios Goya, nomeadamente Melhor Filme, Melhor Ator Revelação (Jesús Vidalde) e Melhor Canção Original.

Para assinalar a estreia, várias personalidades portuguesas ligadas ao desporto e à deficiência intelectual gravaram um vídeo com objetivo de sensibilizar os espetadores para a mensagem deste filme

Campeões

2018 | Drama, Comédia | 124 min

Com Javier Gutiérrez, Athenea Mata, José de Luna

Realização: Javier Fesser

Class. etária M/12

Estreia em Portugal 4 Jul. 2019

Distribuidor NOS Audiovisuais