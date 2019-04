Campeões europeus de futsal recebidos na Câmara de Lisboa

A equipa do Sporting que este domingo se sagrou campeã europeia de futsal vai ser recebida na Câmara Municipal de Lisboa, pelo presidente da autarquia Fernando Medina.

A cerimónia realiza-se às 17.30 horas, sendo que a equipa tem chegada prevista para as 15.00 horas, no aeroporto de Figo Maduro. Além da receção nos paços do concelho, às 18 horas está prevista uma festa no pavilhão João Rocha, onde os jogadores leoninos vão mostrar o troféu conquistado no Cazaquistão, na final com o Kairat Almaty, por 2-1.