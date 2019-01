Campeão nacional pelo Benfica assina pelo Vit. Setúbal

Sílvio, ex-Benfica, assinou por época e meia com o Vit. Setúbal. "É um motivo de orgulho representar um histórico do futebol português. É a oportunidade de relançar a minha carreira. Agradeço a confiança do clube e do seu presidente. Aceitei porque encontrei um grupo excelente com quem tenho vindo a trabalhar há já algum tempo. Espero ajudar o clube a concretizar os seus objetivos", disse o jogador de 31 anos.

Sem jogar desde a época passada (12 partidas pelo Sp. Braga B), o jogador pode atuar tanto a lateral-direito como esquerdo, sendo assim alternativa a Nuno Pinto, que foi obrigado a interromper a sua carreira por lhe ter sido diagnosticado um linfoma.

Em Portugal, Sílvio tem no currículo três títulos de campeão nacional pelo Benfica, equipa que representou entre 2013/14 e 2015/16. Agora segue a carreira no Bonfim.