Bayern Munique anuncia contratação de campeão mundial para a próxima época

O anúncio foi feito pelo diretor desportivo dos bávaros, Hasan Salihamidzic, no âmbito do estágio que o Bayern Munique está a fazer em Doha, no Qatar.

De acordo com a imprensa germânica, a transferência de Benjamin Pavard, de 22 anos, que chega ao Bayern Munique proveniente do Estugarda, custará ao clube bávaro 35 milhões de euros.

O lateral direito começou na formação do Lille, clube que representou até agosto de 2017, quando se transferiu para o Estugarda.

Na conversa com os jornalistas, Salihamidzic confirmou ainda o interesse do Bayern no avançado inglês Callum Hudson-Odoi, de 18 anos, jogador do Chelsea, referindo que o clube tem "um interesse absoluto na contratação".

"Dribla muito bem, é rápido, e tem um grande sentido de golo", referiu o diretor do Bayern Munique em relação às qualidades de Hudson-Odoi, jogador que fez toda a formação no Chelsea e que esta época já disputou oito jogos pelos blues.

De acordo com a estação televisiva Sky, o Chelsea terá recebido do Bayern uma oferta na ordem dos 39 milhões de euros.