Campeão do Mundo Jorge Fonseca chega segunda-feira às 21.40

Os próximos três textos não são textos, são notas, curtas notas de viagem. E notas de viagem verdadeiras, não com o pretensiosismo de quem discorre sobre os seus périplos de fim de dia em tom de romance, mas chama notas ou cadernos para parecer mais aventureiro. Estas vão ser notas até porque, e desde logo porque, são escritas na aplicação de notas do iPhone. Vim com três adolescentes para o Japão, numa intersecção cada vez mais curta de interesses mútuos, se excluirmos a América e funk brasileiro. Quatro já nadas e criadas, sobretudo uma delas, no mundo dessa coisa que invadiu o nosso quotidiano que é a manga. E não a manga fruta e a mousse de manga que são hoje mais portuguesas do que o pero e o leite-creme. A manga bonecada esbugalhada, anime que se diz animê.