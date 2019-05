UEFA revela onze ideal da I Liga com sete benfiquistas

O Benfica, que no sábado festejou a conquista do 37.º título de campeão nacional, domina o onze ideal da I Liga para a versão portuguesa do site da UEFA. São sete futebolistas encarnados entre os eleitos, enquanto o FC Porto tem três e o Sporting um.

Iker Casillas, do FC Porto, foi o guarda-redes eleito como o melhor da temporada, tendo à sua frente os defesas benfiquistas André Almeida, Rúben Dias e Grimaldo, que têm a companhia de do portista Éder Militão no eixo defensivo.

No meio campo constam os nomes dos campeões nacionais Pizzi e Rafa Silva, constando ainda o nome do portista Herrera e do sportinguista Bruno Fernandes, que foi o segundo melhor marcador do campeonato e o médio mais goleador da Europa, com 20 remates certeiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ataque fica entregue aos benfiquistas João Félix e Seferovic, melhor marcador da prova, com 23 golos.

O melhor jogador da temporada portuguesa será divulgado esta quarta-feira pela versão portuguesa do site da UEFA.