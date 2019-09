Coates azarado. Dois autogolos, três penáltis e uma expulsão nos últimos três jogos

Tudo acontece a Sebastián Coates neste início de época ao serviço do Sporting. Nos derradeiros três jogos, o central uruguaio cometeu três grandes penalidades, viu um cartão vermelho e marcou dois autogolos, o último dos quais na noite desta segunda-feira na derrota em Alvalade diante do Famalicão (1-2).

Tudo começou a 31 de agosto, quando o defesa de 28 anos fez três faltas dentro da sua área diante do Rio Ave, sendo que a última valeu não só o golo da vitória dos vila-condenses em Alvalade (2-3) como o segundo cartão amarelo nessa partida e consequente expulsão.

No regresso das competições de clubes após a pausa para os compromissos das seleções, Coates cumpriu castigo no Bessa na última jornada e voltou a jogar pelo Sporting na quinta-feira, na Holanda, diante do PSV. Nesse encontro, contribuiu para a vitória dos holandeses (3-2) com um autogolo aos 25 minutos, que deu então uma vantagem de 2-0 à equipa de Eindhoven.

Esta segunda-feira, esteve novamente em evidência pela negativa, ao marcar o golo que deu a vitória ao Famalicão em Lisboa.