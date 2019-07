Caio Lucas volta a marcar na goleada do Benfica ao FC Christos

Menos de 24 horas após ter vencido a Fiorentina por 2-1, o Benfica efetuou mais um jogo-treino e goleou o FC Christos por 6-0.

Tal como frente aos italianos, Caio Lucas voltou a marcar. Zivkovic e Jota bisaram e Samaris apontou um golo no encontro realizado esta quinta-feira às 23.00 de Lisboa (18.00 em New Brunswick, Nova Jérsia, onde se realizou o jogo).

Nesta partida alinharam Vlachodimos, Ebuehi, Conti, Jardel, João Ferreira, Fejsa, Samaris, Zivkovic, Cervi, Jota, Chiquinho, Taarabt e Tiago Dantas.

O estágio de pré-época do Benfica nos Estados Unidos encerra este domingo com um jogo com o AC Milan (20.05) em Foxborough, no estado de Massachusetts.