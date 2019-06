Caio Lucas assina quatro anos pelo Benfica

O Benfica anunciou esta quinta-feira de forma oficial a contratação de Caio Lucas, avançado brasileiro de 25 anos que chega à Luz a custo zero depois de ter terminado contrato com o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, com um contrato válido até 2023.

Esta contratação não é propriamente uma novidade, pois há muito que se sabia que o brasileiro ia reforçar o Benfica - fez testes médicos no início do ano e a transferência já tinha sido adiantada pela SAD benfiquista no Relatório e Contas Consolidado e Individual do 1.º semestre da temporada 2018/19.

"Sentimento muito forte por estar aqui. Estou com muitas expectativas, com vontade e muita garra para dar tudo por este clube", começou por afirmar à BTV. Depois de Brasil, Japão e Emirados Árabes Unidos, chega a experiência na Europa, oportunidade que pretende "agarrar com as duas mãos". "É a minha primeira experiência na Europa. Vou tentar agarrar com as duas mãos por forma a dar o meu melhor e ser campeão pelo Benfica, que é o maior de Portugal", considerou, acrescentando: "A minha carreira foi em constante aprendizagem. Saí muito cedo de casa, aprendi muito e estou preparado para esta nova etapa."

"Venho para conquistar títulos, ajudar a equipa e quero fazer parte desta linda história", referiu caio Lucas, que depois se deu a conhecer aos adeptos: "Sou um jogador com muita velocidade. Tento marcar golos e ajudar os meus companheiros com assistências. Vontade e garra não vão faltar, podem ter a certeza. Venho para o Benfica para dar o meu melhor, ajudar o melhor possível. Conto com o apoio dos adeptos, porque acredito que este é um ano de vitória", afirmou.



O jogador chegou nesta quinta-feira a Lisboa e vai estar presente no arranque da pré-temporada do Benfica, cujos trabalhos têm início no centro de estágios do Seixal, já na segunda-feira. Mas ainda não é certo que fique no plantel às ordens de Bruno Lage.