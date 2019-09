Cafú perde filho mais velho num jogo de futebol com os amigos

O filho do antigo futebolista brasileiro Cafú morreu esta quarta-feira na sequência de um enfarte quando jogava futebol com os amigos em casa da família, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Danilo Feliciano de Moraes tinha 30 anos e era o filho mais velho do campeão do mundo pelo Brasil 1994 e 2002. De acordo com Paulo Sérgio, outro antigo internacional brasileiro e amigo da família, revelou que Danilo sentiu-se mal depois de brincar durante dez minutos com a bola, tendo sido de imediato transportado para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde acabou por falecer.