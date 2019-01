Buscas retomadas. Polícia admite recurso de Sala a bote salva-bidas

A polícia de Guernsey, responsável pelas operações de buscas ao avião privado em que seguida o futebolista Emiliano Sala, fez saber esta quarta-feira de manhã através do Twitter que retomou as buscas em Alderney, rochas e ilhas próximas, na zona do Canal da Mancha, através de dois aviões.

As autoridades locais adiantam que está a fazer as buscas com base na análise das marés e do clima desde que o avião desapareceu, na segunda-feira à noite, e apontam quatro grandes possibilidades: 1) aterragem noutro lugar, sem que tenha sido feito algum contacto; 2) aterragem na água, com a tripulação a ser resgatada por um navio que passava, sem que tenha sido feito algum contacto; 3) Aterragem na água e recurso a bote salva-vidas; 4) avião destruiu-se quando caiu na água, com a tripulação a ficar desaparecida no mar.

A Guernsey avançou que a terceira possibilidade, do recurso a um bote salva-vidas, é aquela a que está a ser dada prioridade.

O jogador, que se transferiu do Nantes para o Cardiff numa transação oficializada no sábado numa transação que rendeu 17 milhões de euros aos franceses, despediu-se dos ex-companheiros de equipa e embarcou num voo privado rumo à capital galesa, onde deveria ter chegado por volta das 22 horas de segunda-feira, mas tal não sucedeu.

O avançado argentino de 28 anos representava o Nantes desde o verão de 2015, tendo sido orientado por Sérgio Conceição em 2016/17. Antes, em 2009/10, o futebolista jogou ao serviço do FC Crato, clube dos distritais de Portalegre, tendo realizado um jogo e apontado dois golos.

Emiliano Sala levava 12 golos em 19 jogos na liga francesa, sendo apenas superado por Mbappé (17), Cavani (14) e Neymar (13), todos do Paris Saint-Germain, e por Nicolas Pépé (13), do Lille.

em atualização