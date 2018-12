Bundesliga: Bayern chega ao segundo lugar

O Bayern Munique igualou este sábado o Borussia Monchengladbach no segundo lugar da Bundesliga, ao vencer no terreno do Hannover por 4-0, com Joshua Kimmich em destaque.

O internacional alemão abriu a contagem logo aos três minutos e assistiu o polaco Robert Lewandowski, aos 62', fechando a goleada. Pelo meio, o austríaco Alaba, aos 29', e Gnabry, aos 53', também marcaram para os bávaros.

Thomas Muller somou o jogo 300 na Bundesliga, sempre a com a camisola do Bayern, e Renato Sanches foi lançado na partida aos 73 minutos.

Com este resultado, o Bayern Munique, campeão das últimas seis temporadas, passou a somar 30 pontos e igualou no segundo posto o Borussia Monchengladbach, que empatou 0-0 no terreno do Hoffenheim.

Caso vença este sábado na receção ao Werder Bremen, o Borussia Dortmund passa a ter uma vantagem de nove pontos da liderança.

Na outra ponta da classificação, o Fortuna Dusselford venceu o Friburgo por 2-0 e abandonou o último lugar da prova, agora ocupado precisamente pelo Hannover.

O Aubsburgo empatou 1-1 na receção ao Schalke 04, enquanto o Estugarda deixou a zona de despromoção com um triunfo caseiro por 2-1 sobre o Hertha Berlim.