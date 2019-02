Bueno diz que sofreu "bullying" diário no FC Porto

Alberto Bueno foi uma das contratações espanholas do FC Porto de Julen Lopetegui, em 2015, mas durante três temporadas e meia pouco jogou pelos dragões. Oito jogos oficiais pela equipa principal na primeira temporada (com dois golos) e uma partida pela equipa B já esta época. Nada mais. Pelo meio, somou empréstimos a clubes espanhóis como o Granada, Leganés e Málaga.

No último mercado de janeiro, o avançado libertou-se por fim dos azuis e brancos e mudou-se para o vizinho Boavista, onde tem sido titular e já fez um golo em três jogos pelos axadrezados. Esta terça-feira, Bueno falou da má experiência no Dragão em declarações à Radio Marca, de Espanha, e queixou-se do tratamento sofrido.

"No FC Porto sofri bullying diariamente. Não podia fazer parte das sessões de treino, tinha de estar na equipa B... Tornaram a minha vida muito complicada", disse o espanhol. "Quando cheguei, apostei em ir para um clube ganhador. Uma lesão interrompeu tudo e a partir daí foi muito complicado. O clube não me facilitou nada as coisas mas agora felizmente estou livre", acrescentou, mostrando-se motivado pelo novo desafio na carreira ao serviço do Boavista.

"A receção foi muito boa, os resultados são positivos e isso também ajuda. Estou super feliz", assegurou o avançado, que também já foi publicamente elogiado pelo novo treinador, Lito Vidigal. "Bueno em português é bom. E ele é muito bom jogador", disse o técnico, após o jogo de estreia de Bueno pelo Boavista.