Bruno Varela emprestado ao Kasimpasa da Turquia

Bruno Varela está a caminho da Turquia, onde vai representar o Kasimpasa, quarto classificado da liga turca, em igualdade pontual com o segundo, o Yeni Melatyaspor.

O guarda-redes de 24 anos deixa a Luz na condição de emprestado até final da temporada, depois de uma primeira metade da época em que não foi utilizado por Rui Vitória, isto depois de na temporada 2017/18 ter sido o dono da baliza do Benfica.

Bruno Varela deverá ser oficialmente apresentado como reforço do Kasimpasa nas próximas horas, depois de realizar os habituais exames médicos. Esta é uma boa oportunidade que o guarda-redes formado no Benfica tem para jogar com mais regularidade, devendo a sua vaga de terceiro guarda-redes do plantel encarnado ser preenchida pelo russo Zlobin, habitual titular da equipa B.