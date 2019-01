Bruno Varela com vontade de "ser campeão" no Ajax

Bruno Varela foi esta terça-feira apresentado como novo guarda-redes do Ajax, por empréstimo do Benfica válido até 30 de junho de 2019, com o clube de Amesterdão a ter uma opção de compra dos direitos desportivos.

"Estou muito feliz por estar aqui e não vejo o momento de poder jogar na Johan Cruyff Arena", disse o guarda-redes de 24 anos, que vai ser o camisola 28 da equipa, numa mensagem aos adeptos publicada no Twitter do Ajax.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ao site oficial do segundo classificado da liga holandesa, o internacional sub-21 português mostrou-se confiante em alcançar os objetivos da equipa para esta época.

"Sei que estamos com cinco pontos de atraso do PSV Eindhoven, mas é algo que é recuperável, ainda para mais recebemos o PSV. O Ajax tem demonstrado que é uma equipa fortíssima, tem o melhor plantel, os jogadores e a estrutura são muito boas, e eu quero ser mais um para ajudar para que sejamos campeões", afirmou, deixando claros os seus objetivos: "Prometo trabalhar no duro para ajudar a equipa a ser campeã."

Bruno Varela vai tentar destronar o camaronês Onana, que tem sido o dono da baliza do Ajax. "Onana é um grande guarda-redes, conheço-o bem porque jogou contra o Benfica. Creio que estamos bem servidos na baliza e eu sou um mais para lutar por um lugar. Estou preparado e com muita vontade de começar", disse o jogador formado pelos encarnados, que iniciará esta quarta-feira os treinos com a equipa às ordens do treinador Erik ten Hag.