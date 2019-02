Bruno Lage: "Um marco importante para o Benfica e para a minha carreira"

Bruno Lage não escondeu a sua satisfação com o triunfo por 2-1 na Turquia, diante do Galatasaray, que deixa os encarnados mais perto dos oitavos de final da Liga Europa. Isto num jogo onde fez a gestão do plantel e tudo saiu perfeito.

"É um marco importante para o clube e não escondo que é também para a minha carreira, mas o mais importante é uma eliminatória em que estamos em vantagem. Fizemos o que queríamos, apostámos no melhor onze e conseguimos aplicar a estratégia. Sentimos que temos equipa e podemos contar com todos. É uma vitória, vão três pontos para Portugal e neste momento estamos a meio do jogo", referiu

Depois, os elogios aos jogadores da formação: "A questão é não colocar os jogadores e as equipas a uma grande distância. A nossa mentalidade tem sido aproximá-los e dar-lhes a mentalidade de jogar em equipa. Todos têm tido oportunidades e estamos satisfeitos com todos. Ficamos mais orgulhosos. Fiz aquilo que senti e o que tenho visto nos treinos e o que é a gestão de um plantel, num mês carregado de jogos. Decidimos desta maneira."

"Estamos a jogar de três em três dias e vão tendo oportunidades de provar que podem jogar. Ficamos satisfeitos por colocar todos. Estou satisfeito com o rendimento e tenho consciência de que há quem ainda não tenha tido oportunidade. Há um compromisso enorme, de equipa", destacou.

Também Florentino, que se estreou a titular e nas competições europeias, estava radiante. "Senti-me muito confortável, porque os colegas têm-me recebido bem. Foi um bom jogo, conseguimos ganhar. Estamos muito contentes pela vitória, mas não estamos exaltados porque ainda há a segunda mão. Vai ser difícil e esperamos um adversário com muita competência, mas vamos tentar ganhar a segunda volta também. Na equipa, todos são importantes e trabalhamos todos para o mesmo. O importante é a equipa estar forte. Vou continuar a trabalhar para ganhar o meu espaço. É difícil ganhar a titularidade no Benfica, mas vou continuar a trabalhar, semana a semana, para conseguir os meus objetivos".