Benfica goleia Boavista antes do dérbi

O Benfica garantiu esta terça-feira uma goleada por 5-1 diante do Boavista, no Estádio da Luz, em partida da 19.ª jornada da I Liga. Os encarnados ficam agora a dois pontos do líder FC Porto, que só esta quarta-feira recebe o Belenenses SAD.

A partida começou com um susto para os encarnados, quando Aymen Tahar rematou ao poste, após um passe disparatado de Gabriel. Só que o Benfica arrancou para uma excelente primeira parte culminada com golos de João Félix e Pizzi.

Contudo, ainda antes do intervalo, João Talocha reduziu e relançou a partida. Só que no segundo tempo o Benfica construiu a goleada com dois golos de Seferovic e outro de Grimaldo, que acabou por ser o momento da partida.

Ainda antes do apito final, Vlachodimos defendeu um penálti de Mateus e segurou o 5-1, resultado com que a equipa de Bruno Lage vai para o dérbi com o Sporting no domingo em Alvalade.