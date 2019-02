Bruno Lage: "Se Taarabt está a treinar bem alguma coisa mudou"

Bruno Lage: "Ainda estamos longe do jogo com o FC Porto"

Bruno Lage, treinador do Benfica, fez esta quarta-feira a antevisão ao próximo jogo dos encarnados, a receção ao Galatasaray, para a segunda mão dos 16 avos da Liga Europa. Garantiu uma equipa "diferente" dos últimos jogos e falou sobre Adel Taarabt, que treinou hoje com a equipa principal.

Sobre o desafio, disse que os turcos são "uma grande equipa", mas que o Benfica também o é, e que gosta de "ver o jogo de uma maneira ofensiva e atrativa". "Preparamos a equipa para jogar bem e vencer. Estamos na frente da eliminatória, mas temos consciência de que será um jogo difícil. Temos de estar no nosso melhor para passar à eliminatória seguinte", disse ainda sobre o jogo.

Bruno Lage, questionado sobre as hipóteses de o Benfica ganhar a Liga Europa, referiu que a equipa pensa "sempre em ganhar o próximo jogo" e que é essa a "mentalidade e filosofia" do plantel. "Tive uma expulsão ao minuto 60 do último jogo e depois um jogador foi expulso. Tive de alterar o plano de jogo. Não há nada que nos tire a atenção do que está a acontecer. Temos de perceber isto. Acontece tanta coisa em pouco tempo que temos de ter concentração no momento", acrescentou.

Na Turquia, na vitória do Benfica por 2-1 no campo do Galatasaray, Bruno Lage apresentou uma equipa muito jovem. Para amanhã garante uma equipa "diferente", frisando que as suspresas acontecem apenas para quem está do lado de fora. "As surpresas acontecem para vocês, que não estão em todos os treinos. Para o primeiro jogo aquele era o melhor onze e amanhã também vamos entrar com o melhor onze, tendo em conta as forças e fraquezas do adversário. Vai ser um onze diferente dos dois jogos anteriores", disse o técnico encarnado.

Adel Taarabt, marroquino de 29 anos sem jogos ao serviço do Benfica, foi a grande novidade do treino das águias esta quarta-feira, e Bruno Lage elogiou as indicações que o jogador tem dado. "O Adel começou a época comigo, na equipa B. Não conhecia e tinha ouvido algumas histórias, mas vi sempre alguém que treina bem e a uma intensidade que eu gosto", explicou o treinador.

O treinador do Benfica falou ainda sobre a recente renovação de contrato, dizendo que "vai continuar tudo igual", com a "mesma confiança e o mesmo orgulho". "Quando todos estão satisfeitos, eu incluído, as coisas só têm de continuar. Estou motivado, concentrado e nada me tira o foco. A pressão que coloco em mim é essa: fazer mais e melhor", explicou.