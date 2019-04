Bruno Lage satisfeito: "Tivemos uma entrada muito forte"

Bruno Lage salientou a "boa vitória" e a "boa dinâmica" do Benfica frente aos sadinos, elogiando a boa entrada em jogo da sua equipa. "Tivemos uma meia hora muito boa, ao nosso nível. Chegámos ao 2-0, falhámos um penálti e depois surgiu um golo do V. Setúbal onde penso que sentimos um bocadinho o entusiasmo do jogo. Mas voltámos a entrar muito bem na segunda parte e tivemos um período muito bom até aos 4-1", analisou o técnico encarnado, aos microfones da BTV

O treinador admitiu que o Benfica "podia ter gerido mais o jogo com a bola" depois do 4-1, o que não fez e proporcionou ao V. Setúbal mais um golo, de penálti, na parte final. Mas justificou isso com o "posicionamento" do adversário, "subido, a procurar golo", o que, disse, terá levado os jogadores do Benfica a sentir que "a profundidade podia deixar-nos mais perto do golo". "A nossa vontade é a de mostrar o que praticamos e aquilo que praticamos é a procura do golo constante", acrescentou.

Resumindo, Lage viu sobretudo fatores positivos. "O que me deixa satisfeito foi aquilo que fizermos durante o jogo, com uma entrada muito forte, igual ao que temos vindo a fazer."

Segue-se a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, na Alemanha, frente ao Eintracht Frankfurt. "Sem deixar de pensar nunca no campeonato, porque temos mais cinco jornadas pela frente, vamos agora pensar então na segunda mão [da Liga Europa], sabendo que temos vantagem 4-2 para tentar validar lá".