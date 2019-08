Águia voltou a levantar voo quando as asas se tocaram

Rafa foi sempre um dos mais ativos do Benfica, Nuno Coelho integrou o trio de centrais do Belenenses SAD

O Benfica igualou este sábado o recém-promovido Famalicão na liderança da I Liga e já sabe que vai terminar a 2.ª jornada à frente dos principais rivais - resta saber qual a distância pontual para FC Porto e Sporting -, mas bem pode (voltar) agradecer à sociedade Rafa & Pizzi, especialista em engenharia do golo.

Num jogo que estava complicado, em que os avançados Seferovic e Raul de Tomas estavam a sentir algumas dificuldades em acertar na baliza, a asa direita (Pizzi) e a asa esquerda (Rafa) tocaram-se e a águia levantou voo ao fim de quase uma hora de jogo (59'). Depois de Rafa ter recuperado uma bola junto à área do Belenenses SAD, tabelou com Pizzi dentro da cabine telefónica em que estava transformada a área dos azuis, encontrou uma nesga de espaço e atirou para o fundo das redes.

Mais de meia hora depois, já após Seferovic ter visto um golo ser-lhe anulado com recurso ao videoárbitro, Rafa devolveu o favor a Pizzi e o capitão do Benfica neste sábado - na ausência de Jardel e André Almeida - apontou o golo da tranquilidade (90+2'), depois de uma boa resposta da formação da casa ao 0-1.

Já tinha sido assim no encontro da Supertaça diante do Supertaça, voltou a sê-lo no Jamor. A parceria entre os dois internacionais portugueses entrou em ação e assim se construiu a primeira vitória benfiquista sobre o Belenenses SAD de Silas, que nos três confrontos anteriores como o encarnado venceu uma vez e empatou duas.

Desta vez, não houve antídoto, ou pelo menos com a validade que o antigo médio ofensivo desejara. A equipa por si liderada entrou a mandar no jogo durante os primeiros 15 minutos, a olhar o campeão nos olhos e a assumir um futebol apoiado, de pé para pé, nem sempre objetivo mas pelo menos com o mérito de esconder a bola de um Benfica que não precisa de muito tempo com ela para marcar em doses bem servidas.

Raul de Tomas não consegue marcar perante a oposição do guarda-redes Koffi e do central Kau © Pedro Rocha / Global Imagens

Apesar do domínio azul no quarto de hora inicial, os homens de Bruno Lage foram sempre os mais perigosos, tendo acrescentado gradualmente posse de bola e domínio territorial às ocasiões de que ia dispondo. Perante um sistema de três centrais do Belenenses SAD, a equipa da Luz tentou fazer mossa através dos espaços nas costas da defesa contrária e na zona cinzenta entre a linha defensiva e média da formação da casa, onde iam aparecendo as quatro unidades mais ofensivas.

As oportunidades iam-se sucedendo, mas o golo tardava em chegar. O primeiro demorou quase uma hora, o segundo surgiu mais de 30 minutos depois. Desta vez o Benfica não ganhou 5-0, mas colocou um ponto final na malapata Silas e conseguiu a 10.ª vitória consecutiva fora de portas no campeonato. Bruno Lage, que este sábado repetiu o mesmo onze que goleou o Paços de Ferreira há uma semana, somou a 20.ª vitória em 21 jogos na I Liga. Bem mais preocupado deverá estar o homólogo do Belenenses SAD, que ainda não marcou em jogos oficiais esta época, depois de ter sido derrotado em casa pelo Santa Clara pela margem mínima na Taça da Liga e de ter empatado a zero em Portimão no arranque do campeonato.

A figura: Rafa Silva

Após ter explodido (finalmente) com a camisola do Benfica na temporada passada, ao apontar 21 golos em todas as competições, o Speedy González da Luz está também a ter um arranque de época muito interessante. Depois de um golo e duas assistências frente ao Sporting na Supertaça, redimiu-se da noite não tão conseguida frente ao Paços de Ferreira, com um golo e uma assistência no triunfo sobre o Belenenses SAD.

A exibição do antigo extremo de Feirense e Sp. Braga, porém, não se esgota nos números. As arrancadas no ataque à profundidade nas costas da defesa adversária e as combinações bem-sucedidas com companheiros em espaços reduzidos onde abundavam homens de azul geraram algumas das principais situações de perigo até ao primeiro golo aparecer.

E quando à qualidade individual que tem se junta a uma parceria fantástica com alguém com o talento de Pizzi e à liberdade de movimentos concedida pelo treinador, tudo se torna mais fácil.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.

Belenenses SAD - Benfica, 0-2.

Marcadores: 0-1, Rafa, 58 minutos; 0-2, Pizzi, 90+2.

- Belenenses SAD: Koffi, Calila, Gonçalo Silva, Kau (Faraj, 79), Francisco Varela (Chima, 56), André Santos, Nuno Coelho, Licá, Lucca, Matija e Kikas (Nico Velez, 63).

Treinador: Jorge Silas.

- Benfica: Vlachodimos, Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino Luís, Samaris, Pizzi (Taarabt, 90+3), Rafa, Raúl de Tomás (Chiquinho, 74) e Seferovic (Vinicius, 90+3).

Treinador: Bruno Lage.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Disciplina: cartão amarelo para Lucca (4), Kau (35), Nuno Tavares (39), Kikas (50), Matija (65), André Santos (68), Licá (83), Calila (90+5).

Assistência: Cerca de 16.000 espetadores.