Bruno Lage recorre ao Canal Panda para falar de João Félix

Na conferência de imprensa de antevisão de novo dérbi, agora a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, a ascensão de João Félix foi um dos temas de conversa com Bruno Lage. O que motivou do treinador do Benfica uma curiosa "lição" sobre o coletivo, com recurso ao Canal Panda.

"Hoje de manhã lembrei-me de um episódio com o meu filho Jaime, de 3 anos e meio. Quando cheguei a casa ele estava a ver no Canal Panda uns desenhos animados que são os Super Wings. Perguntei-lhe 'o que estás a fazer? Estás a ver os Super Wings?' Ele respondeu-me 'não, agora são os Super Wings equipa, eles agora têm de trabalhar em equipa'. Com o Félix é a mesma coisa, tem o valor que tem se trabalhar em equipa. E o Bruno Lage também tem de trabalhar em equipa. Respondo-lhe a essa pergunta desta maneira", atirou o treinador do Benfica, numa altura em que João Félix atrai já o interesse de vários dos gigantes do futebol europeu.

Bruno Lage não sabe se o dérbi de quarta-feira na Luz, para a Taça de Portugal, vai ser encarado de forma mais cautelosa ou não pelas duas equipas, pelo facto de se tratar de uma eliminatória a duas mãos, mas sabe, sim, que vai ser diferente daquele que, no domingo, as águias venceram por 4-2 em casa do Sporting.

"Sei que vai ser um jogo diferente. Encarámos o último como final, pois não tínhamos espaço para perder mais pontos no campeonato. Este é diferente. Não é decisivo. A decisão é mais à frente", referiu o técnico encarnado, em conferência de imprensa ao início da tarde.

Bruno Lage recusa ainda que o Benfica corra o risco de entrar deslumbrado após a vitória em Alvalade. "Isso das facilidades partem da vossa análise ao olhar para o resultado. Mas foi um jogo muito difícil, competitivo, em que acabou por nos sorrir a vitória e um resultado muito bom, fruto do nosso trabalho", disse, sublinhando o equilíbrio como um fator fundamental na melhoria da equipa.

"O mais importante é mantermos o equilíbrio. Na derrota com o FC Porto não ficámos muito preocupados, na vitória com o Sporting ficámos felizes, mas voltámos a fazer a análise e há muito trabalho a fazer. A qualidade demonstrada dá-nos alguma tranquilidade, mas o nosso registo é sempre de equilíbrio. Eu próprio coloco enorme pressão no meu trabalho, assim as expectativas externas já não afetam tanto", afirmou o técnico.

Quanto ao facto de Marcel Keizer ter admitido que o Sporting está desgastado mentalmente após a derrota, Bruno Lage apontou que "o facto de o jogo surgir no espaço de três dias é uma oportunidade para as duas equipas". "O Sporting quer dar uma imagem diferente, ainda há 15 dias foi 'campeão de inverno'. É um adversário difícil. E, para nós, é uma possibilidade de darmos continuidade ao nosso trabalho. A nossa forma de estar é de olhar para o que foi o jogo e continuar a treinar, a evoluir. Vamos sair de um jogo e entrar no outro sem treinar. Quando estás numa fase de implementar ideias novas, temos de treinar. Por um lado é difícil, mas por outro é um desafio interessante fazer esta caminhada com estas dificuldades."

O treinador do Benfica revelou que Fejsa e Jonas ainda não estão aptos - "estão fora do jogo" - e disse ser ainda cedo para perceber se vai ter de mudar muito a equipa em função do desgaste do último dérbi. "Temos um dia e meio, neste momento, e é cedo para avaliar. Mas o sentido é o de apresentarmos uma equipa determinada."

De resto, Bruno Lage aproveitou ainda para esclarecer que apesar de os analistas focarem as melhorias do Benfica na transição defensiva, "o Benfica não é uma equipa de futebol de transição". "Uma equipa só consegue ser mais equipa quando tem posse de bola. Mas então e quando não temos a bola, o que é que temos de fazer? Quanto mais vezes recuperarmos a bola, mais vezes temos a bola. As coisas estão interligadas", sublinhou, sobre a identidade que quer para este Benfica.