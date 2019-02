Bruno Lage quer um Benfica a reinventar-se e elogia o "jovem" Jonas

O Benfica de Bruno Lage está num grande momento e os elogios à forma como a equipa tem atuado surgem de todos os lados, inclusivamente dos adversários. Este domingo, no lançamento do jogo com o Desportivo das Aves, o treinador do Benfica elogiou o comportamento dos seus jogadores, mas chamou a atenção para o facto de a equipa ter de reinventar-se para poder surpreender os adversários.

"O mais importante é nós, equipa técnica e jogadores, formarmos uma equipa e dar continuidade ao nosso trabalho. Quando as coisas correm bem, saem do treino. Quando não temos tempo para treinar, um ou outro aspeto pode perder-se. Agora temos uma boa transição defensiva, se deixarmos de trabalhar esse aspeto, vai-se perdendo. Temos de arranjar maneiras de os treinar. Em função da análise que fazemos aos adversários, eles também fazem a nós. Por isso temos de ter a capacidade de nos reinventarmos. Vai acontecer neste jogo, vamos jogar com uma equipa que joga num sistema diferente. Temos de sentir isto, a nossa evolução, análise do adversário e reinventarmo-nos para não sermos previsíveis", disse.

Outra questão abordada pelo treinador do Benfica foi a aposta nos miúdos, cujo ponto mais alto foi o jogo com o Galatasaray, da Liga Europa, que o Benfica venceu por 2-1 com seis jogadores da formação no onze. Mas para Lage, apesar de estar satisfeito com o rendimento dos jovens, não significa que por exemplo Ferro e Florentino vão ganhar o lugar a Jardel e Fejsa, que estão lesionados. "Estamos a falar do capitão e de Fejsa, e de dois miúdos que fizeram um jogo cada. Não faz sentido essa abordagem. Claro que vivemos do rendimento, mas não vamos só meter os miúdos e abandonar quem nos deu tanto. Todos contam, estamos a jogar de três em três dias, às vezes acontecem lesões. Depois é preparar a melhor estratégia e escolher os melhores para vencer", justificou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A propósito disso, o treinador fez questão elogiar o avançado Jonas, de 34 anos: "Está convocado e estou muito satisfeito com isso. Já falámos dos jovens e dos mais velhos e a verdade é que nele [Jonas] vejo um jovem, a recuperar bolas, a marcar e a divertir-se. E o mais importante é vê-lo a ir feliz para casa."

Um dos jogadores em destaque na equipa do Benfica tem sido João Félix, de 19 anos, que inclusivamente está na lista de pré-convocados de Fernando Santos e pode em breve ser chamado pela primeira vez à seleção A. Algo que Bruno Lage vê com naturalidade. "Em função do que tem sido o trabalho dele, acredito que sim. O João tem um enorme potencial, está-se a falar muito dele em vários aspetos, mas se o conhecerem sabem que tem os pés bem assentes na terra. Vamos olhando para ele e percebemos que está a encarar tudo com muita naturalidade."