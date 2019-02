Bruno Lage: "Pedimos aos jogadores que colocassem em prática o que treinam"

Bruno Lage, treinador do Benfica, disse estar "satisfeito" com a prestação dos seus jogadores, após a vitória, por 4-2, no Estádio de Alvalade, frente ao Sporting. Sobre as contas do campeonato, diz que as contas que interessam são "as do Benfica".

"O que fizemos foi pedir aos jogadores que colocassem em prática o que treinam, com qualidade. Saiu bem e fizemos um bom jogo. Estou satisfeito com isso e com a exibição", afirmou o técnico das águias.

Questionado na flash interview sobre se o Benfica tinha anulado o Sporting, Bruno Lage disse que "acaba sempre por ser essa a estratégia". "No outro lado pensaram no mesmo. Tivemos 40 minutos fantásticos, com uma transição defensiva muito forte e recuperámos muitas bolas no meio campo ofensivo", frisou.

Sobre as contas da I Liga, o treinador do Benfica virou o discurso para dentro: "As contas são as do Benfica, ainda estou a fazer as contas do que valem os jogadores que vieram da equipa B e as contas dos adversários não me compete a mim avaliar", disse.

O Benfica recebe quarta-feira o Sporting, para a Taça de Portugal, mas Bruno Lage não estabelece relações entre os dois encontros, referindo que "será outro jogo", "O que nos dá conforto é o que estamos a fazer. Agora é descansar e é treino a treino, jogo a jogo", acrescentou.

Bruno Lage não revelou se Fejsa e Jonas estarão disponíveis para o dérbi da Taça, dizendo apenas que o brasileiro "treinou hoje com a equipa", mas que a situação ainda tem de ser avaliada.