Bruno Lage imita Chalana e vence primeiro jogo como treinador interino

Bruno Lage estreou-se no comando da equipa principal do Benfica com uma vitória por 4-2, no Estádio da Luz, diante do Rio Ave, um resultado que acaba por ter um grande significado para os encarnados, uma vez que nas cinco vezes anteriores em que tiveram um treinador interino apenas tinham vencido uma vez.

O autor da proeza foi Fernando Chalana que em 2002/03 fez a ligação entre Jesualdo Ferreira e o espanhol José Antonio Camacho com um triunfo caseiro por 3-0 diante do Sp. Braga.

O primeiro treinador interino do Benfica foi Mário Wilson, que em 1996/97 orientou a equipa depois do despedimento de Paulo Autuori e a entrada de Manuel José. Mas não foi feliz nessa sua missão, pois os encarnados perderam em casa com o Belenenses, por 2-1.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mário Wilson voltou a ser o "bombeiro" chamado para uma situação de transição na Luz na época seguinte, depois de Manuel José ter sido demitido e antes da entrada do escocês Graeme Souness. O velho capitão, como era conhecido, voltou a não ser feliz, uma vez que empatou 0-0 em casa com o Sporting. Wilson prolongou a sua missão durante mais cinco jogos, totalizando três vitórias e outros tantos empates.

Em 1998/99, foi Shéu Han a ser chamado para fazer os últimos quatro jogos da época, após a demissão de Souness. Estreou-se com uma derrota, por 0-1, em Setúbal, terminando a sua missão com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Além de ter sido técnico interino em 2002/03, Fernando Chalana também foi incumbido dessa missão em 2007/08. Altura em que, à semelhança de Shéu, assegurou o final da época após a demissão de José Antonio Camacho. Começou com uma derrota 0-1 em Getafe, para a então denominada Taça UEFA, que culminou com a eliminação do Benfica. Acabou por ser um final de temporada penoso, pois em dez jogos Chalana apenas conduziu a equipa a três vitórias e outros tantos empates, sofrendo quatro derrotas.

A vitória de Bruno Lage diante do Rio Ave neste domingo, abre agora a possibilidade de o técnico assumir a equipa de forma definitiva, algo que deverá ser esclarecido nas próximas horas pela SAD do Benfica.