Bruno Lage: "Há uma ou outra ligação entre os dois avançados que não está tão bem"

"As coisas correram melhor, são sinais que sentimos que as coisas vão ser diferentes"

"É uma vitoria justa, com uma boa exibição da nossa parte. Depois de ver uma primeira parte com boas oportunidades, tentámos estar em melhor posição sem bola e continuar a explorar os espaços que este sistema do Belenenses oferece. Tivemos uma boa entrada na segunda parte, mas depois do golo do Rafa o Belenenses equilibrou. Com a entrada do Chiquinho voltámos a ter outro entendimento, surgiu aquele golo que foi anulado e depois o segundo golo", começou por dizer Bruno Lage.

"Todas as equipas estão à procura da sua melhor forma. Cada jogo é o momento. Daqui a uma semana as equipas vão ter tempo para evoluir. Neste momento importa olhar para aquilo que fizemos de bom, olhar em termos estratégicos para o nosso posicionamento, perceber agora como o FC Porto joga e as suas dinâmicas e, depois, preparar o jogo da melhor maneira", acrescentou o treinador benfiquista.

"Acho que [Seferovic e Raul de Tomás] podem combinar, é sempre injusto fazer análises individuais. Podem combinar e foi visível isso hoje. Há uma ou outra ligação entre os dois avançados que não está tão bem, porque é muito difícil que as coisas saiam de forma automática. Estamos num processo em que pretendemos que a equipa evolua e depois é tirar partido da sua forma de jogar", concluiu.