Bruno Lage: "Foi uma vitória justa do FC Porto"

Bruno Lage, treinador do Benfica, considerou ter sido "uma vitória justa do FC Porto", mas admitiu que foi "muito por culpa própria" da sua equipa.

"Uma forte pressão inicial do Porto, previsível, mas até ao golo fomos pouco para o jogo do rival, de tentar colocar muitas bolas em profundidade, muito jogo pelo ar. Aí, não temos hipóteses, porque eles têm dois centrais muito fortes no jogo aéreo, dois pontas de lança muito fortes a ganhar primeira e segundas bolas, e não tivemos a capacidade de colocar a bola no chão, com uma saída com melhor critério na construção, para ligar o jogo entrelinhas", explicou.

Sobre a entrada de Taarabt ao intervalo: "Com a entrada de Taarabt tivemos maior critério na saída, mas no último terço abusámos um pouco de passes verticais, com marcações cerradas aos avançados, alguma ansiedade, fomos apressados. A perder 1-0 tínhamos de manter a calma e o critério. Não tivemos paciência."

Sobre a segunda parte: "Foi uma segunda parte em que fomos crescendo. Numa transição em que o Chiquinho já está em dificuldades, a coxear, não faz o equilíbrio e há uma bola em profundidade em que somos apanhados desprevenidos. O FC Porto aí fechou o jogo. Conseguimos, criámos mais volume de jogo e com mais qualidade, sinto que fomos superiores na segunda parte. Infelizmente, não marcámos, e com o Chiquinho em dificuldades o FC Porto faz o 2-0."

O próximo jogo com o Sp. Braga: "Sabíamos que tínhamos um início de campeonato muito difícil, jogando com Sporting na Supertaça, Paços de Ferreira, o campeão da II Liga, Belenenses, FC Porto e agora o quarto classificado. Preparámo-nos para isso e o nosso caminho é olharmos para o que fizemos e com o Sporting de Braga vamos fazer um grande jogo".