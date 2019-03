Bruno Lage: "Estaria preocupado se a equipa jogasse sem a qualidade com que jogou"

O treinador do Benfica afirmou a seguir ao empate com o Belenenses SAD, no Estádio da Luz, que a equipa está "confiante" e merecia "outro resultado".

"Fizemos o que estava planeado e que costumamos fazer. Procurámos os espaços sem perder o equilíbrio. Na primeira parte, apesar de dominarmos, falhou a circulação rápida, sobretudo entre os centrais, o que de alguma forma nos impediu de procurar os espaços que queríamos mais vezes", começou por afirmar.

"Na segunda parte, entrámos muito fortes e foi com mérito e qualidade que chegámos à vantagem. Depois, surgiram erros nossos, que resultam da forma como queremos jogar. Fizemos um bom jogo, merecíamos outro resultado, foi pena, mas temos de continuar a trabalhar. Estamos confiantes no nosso jogo e perante um resultado menos positivo é à exibição que temos de nos agarrar. A equipa esteve sempre concentrada, fez uma exibição segura e foi pena não sairmos com a vitória", acrescentou.

Questionado sobre se está preocupado com os últimos resultados, Bruno Lage foi claro: Estaria preocupado se a equipa jogasse sem a qualidade com que jogou. Os resultados são muito importantes, mas o que nos trouxe aqui, a esta recuperação, foi esta forma de jogar. Estamos tão direcionados para a nossa forma de jogar e para a nossa tarefa, que é para aí que se dirige a nossa análise. É com equilíbrio que vamos fazer o nosso caminho até final. Temos a confiança de que o caminho é este e isso é o maior trunfo que cada equipa tem.

Jonas dedicou o golo a Bruno Lage e o treinador dos encarnados admite ter gostado da atitude, mas que existem coisas mais importantes. "Fiquei feliz por me dedicar o golo, mas o que me deixa mais feliz é como o jovem Jonas treina e joga", firsou.