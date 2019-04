Bruno Lage: "Empate do FC Porto? Nem falámos disso"

Bruno Lage garantiu este sábado, no lançamento do jogo deste domingo contra o Sp. Braga, que o empate do FC Porto em Vila do Conde não desviou o foco dos seus jogadores. Os encarnados jogam em Braga e, em caso de vitória, saltam para a liderança isolada da classificação, com mais dois pontos do que os dragões.

"Sinceramente, nós nem falámos nisso. Senti a mesma alegria e determinação dos jogadores na preparação do jogo. Neste momento o FC Porto é líder e nós temos de fazer o nosso trabalho. Estamos em segundo e a nossa intenção, independentemente do adversário, é sempre vencer. Tem de ser jogo a jogo, final a final. Temos de olhar para o nosso jogo e conquistar os nossos pontos. O jogo foi preparado da mesma forma que os outros", referiu o treinador do Benfica.

Bruno Lage, aliás, mencionou um exemplo relativamente recente que passou com o Benfica. "Já nos aconteceu o mesmo que ao FC Porto e também quando vencíamos o Belenenses por 2-0. São coisas que acontecem no futebol. Na altura tínhamos uma vantagem de dois pontos e deixámo-la escapar. Amanhã temos oportunidade de continuar a nossa senda de finais. Dá muito trabalho e é muito difícil ganhar jogos. O que podemos controlar é o próximo jogo frente a um Sp. Braga difícil que lutou pelo primeiro lugar durante muito tempo, tem boa organização e dinâmica, mas nós também somos uma boa equipa e é com essa determinação que vamos a jogo", afirmou, voltando a elogiar o adversário: "O Sporting de Braga tem um coletivo muito forte e uma orientação fantástica do Abel. O Benfica terá de estar no seu melhor nível".

O treinador do Benfica foi questionado sobre a novidade desta semana do Conselho de Arbitragem, que resolveu divulgar os árbitros nomeados para esta jornada dias antes do jogo, ao contrário do que vinha a ser hábito nesta época, com o anúncio no próprio dia. Bruno Lage teve uma resposta curiosa: "Às vezes vou para o jogo e nem sequer sei quem é o árbitro. O importante é entrarmos em campo e fazermos o nosso trabalho. Soube disso há três minutos através do Ricardo [assessor de imprensa do Benfica]".

Esta semana, durante uma cerimónia pública, o presidente Luís Filipe Vieira garantiu que aconteça o que acontecer, ou seja, com ou sem título conquistado, Bruno Lage será o treinador da equipa na próxima época. Um voto de confiança, contudo, minimizado pelo treinador. "Nunca senti necessidade de o presidente o fazer [voto de confiança]. A partir do momento em que renovei contrato por quatro anos e meio pela equipa A, a indicação é continuar", disse.