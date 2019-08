Bruno Lage e a semana difícil pós clássico com três mortes

Bruno Lage, que sofreu, no clássico passado com o FC Porto, a primeira derrota para o campeonato, desde que assumiu o comando técnico da equipa , garante que não mudou nada durante esta semana, tirando três episódios triste extra futebol."A diferença é apenas o resultado, a nossa forma de trabalhar não muda. Saímos do jogo, fazemos a análise do que correu menos bem, e bem, e preparar a nossa semana de treinos para continuarmos a crescer enquanto equipa e preparar o jogo seguinte. O apontamento mais difícil, sem dúvida, e isso marcou-nos de alguma maneira, foi o falecimento da filha do técnico de equipamentos, Paulo Vaz, e o falecimento do irmão do chefe de segurança, Paulo Magalhães. E como toda a gente, sentimos falecimento da menina de Luis Enrique", afirmou o técnico do Benfica na antevisão do jogo com o Sp. Braga.

Lage assegura que a derrota com o FC Porto (2-0), na terceira ronda, já é passado e que já sabia que ia ter um ciclo de jogos difíceis no início da época: "Todos os adversários trazem problemas e oportunidades. O calendário é este. Sabíamos antecipadamente que teríamos de jogar contra o Sporting na Supertaça, o Paços de Ferreira, o Belenenses o FC Porto e ir a casa do Sporting de Braga, que fez, no ano passado, uma primeira volta fantástica e lutou pelos primeiros lugares (...) A nossa intenção era essa e continua a ser, ter uma entrada forte no campeonato. Queremos voltar à linha de continuidade que tem sido o nosso registo desde janeiro, e conquistar os três pontos."

O próximo adversário é o Sp. Braga. "Todos os adversários trazem problemas e oportunidades. O Sp. Braga fez na época passada uma primeira volta fantástica. A intenção é a mesma, entrar forte no campeonato. É importante fazermos um bom jogo, voltarmos à linha de continuidade, que tem sido o nosso registo desde janeiro, e conquistar os três pontos", disse ainda Bruno Lage sobre o embate com os minhotos liderados por Sá Pinto.

Questionado sobre a ineficácia de Raul de Tomás, que ainda não marcou nenhum golo, Bruno Lage mostrou-se convicto de que o reforço do Benfica irá começar a marcar muito breve.

O Benfica ocupa o sexto lugar com seis pontos, menos dois do que o líder provisório, o Boavista, que tem mais um jogo, e mais dois do que o Sporting de Braga, que tem quatro.

O embate entre Sp. Braga e Benfica, está marcado para domingo, às 21.00.

Grupo equilibrado na Champions e jogos "interessantes"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, assinalou ainda o equilíbrio entre as equipas presentes no Grupo G da Liga dos Campeões de futebol, esperando jogos equilibrados com Zenit São Petersburgo, Lyon e Leipzig."É um grupo muito equilibrado com equipas muito interessantes. São equipas com sistemas táticos, diferentes, uma que que joga em 4-4-2, outra 4-3-3 e outra com uma linha de cinco [defesas]. Estou convencido de que são equipas muito interessantes de analisar e jogos muitos interessantes de seguir", afirmou o técnico encarnado.

A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca em 17 de setembro e termina em 11 de dezembro.

Convocados para Braga

Guarda-redes: Vlachodimos e Ivan Zlobin;

Defesas: Tomás Tavares, Nuno Tavares, Rúben Dias, André Almeida, Ferro, Jardel e Grimaldo;

Médios: Samaris, Rafa, Caio Lucas, Pizzi, Florentino e Taarabt;

Avançados: Seferovic, Raul de Tomas, Vinícius e Jota.