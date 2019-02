Bruno Lage: "Dérbi é uma final para as duas equipas"

Dérbi mais importante para Benfica ou Sporting? "Jogo muito importante para ambas as equipas, não há como esconder."

Primeiro dérbi da carreira? "Vai ser importante é a nossa caminhada e colocar em campo todo o nosso rendimento e potencial. Isso é que vai ser especial"

Análise à equipa do Sporting? "Equipa que tem entrado num processo de diferente, com 4x3x3, com dinâmicas interessantes, que procura construir desde trás, utilizar largura máxima e com os médios a entrarem na zona de finalização. Temos sistemas diferentes e o jogo vai ser interessante de acompanhar taticamente. Sporting a pressionar alto ou na expetativa? Acho que já falei o que tinha a falado, prefiro continuar a falar sobre o Benfica. Espero um Sporting muito competente."

Vencer dérbi é indispensável? "É uma final para as duas equipas. Vamos encarar este jogo como uma final e o adversário vai fazê-lo da mesma forma."

Dois dérbis em poucos dias? "Fica mais fácil analisar, tal como aqueles jogos em Guimarães em poucos dias."

Adeptos já estão reconquistados? "Em cada jogo, temos que provar que estamos lá. Disse aos jogadores: 'quando chegamos a qualquer lado e batemos à porta, perguntam-nos quem é e não quem foste. Os adeptos precisam da equipa nestes moldes."

Ataque curto? "Perguntaram-me pelo Jonas e nem contavam com Castillo e Ferreyra. Os jogadores não estavam felizes, queriam procurar a sua felicidade, e o clube também. As duas partes não estavam a corresponder. Jogamos em 4x4x2, e os dois do ataque não têm de ser pontas de lança, têm é que ser avançados. E temos cinco soluções para essas posições. Além de Jonas, Seferovic e João Félix, há Rafa e Jota."

Não houve reforços? "Olhem para Zlobin, Ferro, Jota e Florentino e digam quanto acham que eles valeriam se fossem contratados por outro clube."