Bruno Lage: "Conceição é campeão nacional, eu ainda estou a começar"

Bruno Lage teceu elogios a Sérgio Conceição durante a conferência de imprensa de antevisão do FC Porto-Benfica deste sábado. "Trata-se do campeão nacional e já tem alguma carreira. Por si só está apresentado. Eu ainda estou a começar", respondeu, quando questionado sobre as comparações entre os técnicos de dragões e águias.

O treinador encarnado considerou o clássico "muito importante mas não decisivo" e garantiu que os jovens jogadores do plantel estão preparados para jogar no Dragão, até porque já defrontaram o FC Porto "50 ou 60 vezes" nas camadas jovens.

Privado de Jardel, não desvendou quem vai atuar ao lado de Rúben Dias no centro da defesa, e está mais preocupado em que dinâmica o FC Porto vai apresentar do que propriamente se Marega vai ou não ser titular.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Jogo diferente do da Taça da Liga? "Sim, trata-se de um jogo muito importante mas não decisivo. Decisivo é a equipa ser arrumada, e temos feito isso nos últimos dois meses. São jogos importantes, como o da primeira volta, em que o Benfica venceu mas depois não conseguiu ser tão regular. É mais importante porque já estamos em contagem decrescente para o final da época"

Opinião sobre Sérgio Conceição? "Trata-se do campeão nacional e já tem alguma carreira. Por si só está apresentado. Eu ainda estou a começar."

Onze do FC Porto? "Mais importante do que eu estar aqui a adivinhar o onze, é tentar perceber a dinâmica do FC Porto. Jogou em 4x4x2 contra nós na Taça da Liga mas na primeira volta alinhou em 4x3x3. Tem dinâmicas diferentes. Temos de perceber em que posição joga Herrera, que tem um papel diferente como primeiro ou segundo médio. Estamos preparados para isso e para as alterações que possam ser feitas."

Motivação especial dos jogadores? "Diga-me um jogo, depois da minha entrada, que não tivesse sido decisivo? É manter o equilíbrio, tentar encontrar o nosso rumo e sermos consistentes."

Jovens preparados para jogar no Dragão? "Sim. Independentemente de jogar no Dragão ou não, se contabilizarmos os campeonatos de iniciais, juvenis, juniores e equipa B, já defrontaram o FC Porto 50 ou 60 vezes. São jovens com muita maturidade, independentemente de terem 18 ou 19 anos. Sinto-os mais do que preparados para jogarem este jogo."

Quem chega mais forte? "Mais importante é perceber que as duas equipas vão jogar para ganhar. Quem for melhor dentro de campo conquistará os três pontos."

Maior receio de jogar no Dragão? "O receio de qualquer jogo é sempre o mesmo: é nós não colocarmos em prática tudo aquilo que fizemos no treino. Se não conseguirmos pôr em prática o que estamos a construir, esse é que é o meu maior receio. Quando os jogadores não fazem o que pedem, parto do princípio que expliquei mais. No último jogo, colocámos o Samaris a central pelo que fomos observando nos treinos, mas para defenderem bem organizados demora tempo. Nunca vamos ter tempo suficiente para treinar. Acredito muito que as coisas se constroem a treinar."

Jardel? "Jardel ainda não está disponível. Sobre a equipa, só amanhã [é que se saberá quem será o central a atuar ao lado de Rúben Dias]."

Marega? "Se jogar Marega, que é um jogador extraordinário no ataque à profundidade, jogará Herrera que, partindo de outra posição, também é extraordinário no ataque à profundidade. Primeiro temos de perceber as dinâmicas."