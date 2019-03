Bruno Lage: "Agradeci aos jogadores porque estão a fazer de mim treinador"

Bruno Lage agradeceu aos seus jogadores depois da vitória do Benfica no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, por 2-1, e que fez saltar os encarnados para a liderança da I Liga. O treinador considerou o resultado justo, mas mantém que o percurso da sua equipa é definido "treino a treino e jogo a jogo".

"Acabei de agradecer aos jogadores pela atitude demonstrada no treino e agradeci porque estão a fazer de mim treinador. O mérito é todo delas e a caminhada destes dois meses é realizada pelo trabalho deles", começou por afirmar Bruno Lage na flash interview.

"A primeira parte foi muito boa, mantivemos o equilíbrio emocional e fomos à procura do resultado. Até ao 2-1 somos a melhor equipa. Depois o jogo equilibrou, o FC Porto respondeu e fez alterações importantes e determinantes. Após a expulsão [de Gabriel] controlámos e fechámos o jogo de forma brilhante. Resultado é justo porque venceu a melhor equipa", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador do Benfica, que quando assumiu o comando da equipa estava a sete pontos do então líder FC Porto, referiu ainda que "o FC Porto entrou bem no jogo", algo que o Benfica tentou "contornar isso". "Depois sentimos que o jogo nos vem parar à mão. Sofremos um golo, mas tinha dito aos jogadores que se estivermos tranquilos vamos mais confiantes para os jogos", frisou.

Gabriel, médio encarnado que até então estava a ser dos melhores em campo, foi expulso a cerca de 15 minutos do final do encontro, o que levou Bruno Lage a fechar com "cinco defesas para não permitir cruzamentos, três médios e um avançado para segurar a bola". "Foi um jogo tático de ambas as partes, duas equipas de grande qualidade e estamos satisfeitos porque o que pensámos deu certo", realçou.

Bruno Lage afirmou ainda que o Benfica é candidato ao título, "a par com o FC Porto", mas que a sua equipa "tem de ter equilíbrio". "Treino a treino, jogo a jogo, vamos fazendo a nossa caminhado. Vamos jogar de três em três dias e temos de estar focados no treino e ter determinação para evoluir, porque há muito a evoluir, e aí vamos nós", concluiu.