Bruno Lage admite o regresso de alguns jogadores na Taça da Liga

Bruno Lage, treinador do Benfica, admitiu que poderá utilizar "outros jogadores" que não têm sido tão utilizados na partida desta quarta-feira, às 19.00 horas no Estádio da Luz, com o V. Guimarães, que marca o arranque dos encarnados na Taça da Liga.

"Tivermos um início de época de três ou quatro semanas muito boas, mas depois tivemos algumas ausências fruto de lesões como são os casos de Gabriel, Gedson Fernandes ou David Tavares. Por isso vamos usar esta competição em função do regresso de alguns jogadores", assumiu, em declarações à BTV, não esclarecendo se um desses atletas é o médio brasileiro Gabriel.

O técnico dos encarnados admitiu que a responsabilidade do Benfica na Taça da Liga "é enorme", razão pela qual "tendo em consideração a estratégia do clube, a equipa vai entrar com vontade de vencer e jogar bem", lembrando que se encontra "num ciclo de jogos de três em três dias". "Vamos escolher a melhor equipa para dar uma boa resposta", destacou.

Sobre o V. Guimarães, Bruno Lage disse ser "um adversário muito competente", que fez "uma excelente contratação" referindo-se ao treinador Ivo Veira, que diz ter feito "um percurso muito interessante no Moreirense e está agora com um excelente inicio de época, com uma qualificação europeia". "É uma equipa muito competente, que gosta ter bola, criar perigo com as suas dinâmicas e jogo de corredores", frisou, adiantando que a receita a utilizar pelo Benfica é clara: "Jogar com atitude e ambição de fazer uma boa exibição e vencer."