Bruno Lage sobre Taarabt: "Tem perdido imenso tempo. Agora depende dele"

"Vamos sentir uma equipa a querer agarrar a oportunidade e a lutar pela sobrevivência. No ano passado, venceu na Luz e [este] é um jogo extremamente difícil pelo momento que atravessa. Vamos ter que estar no nosso melhor", afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa.

O técnico comentou o bom leque de opções que dispõe, frisando que vestir a principal camisola dos encarnados é "muito fácil" e que para isso são precisas duas coisas: "Treinar com uma intensidade muito alta e ter rendimento".

Lage voltou-se também para algumas individualidades do plantel, nomeadamente o marroquino Adel Taarabt, após vários dias em que conseguiu fazer outro tipo de trabalho com os jogadores devido à paragem do campeonato para os compromissos das seleções nacionais, conforme revelou.

"Enquanto treinador da equipa B esteve comigo e foi sempre um indivíduo disposto a dar a volta à sua vida. Tem perdido imenso tempo, teve uma carreira até determinado momento, por responsabilidade dele, mas tem uma vontade enorme de reencontrar o caminho. Agora depende dele, as oportunidades dependem dos jogadores", explicou.

Sobre o internacional grego Samaris, que ganhou estatuto de titular na equipa após a saída do antigo treinador Rui Vitória, as palavras foram igualmente elogiosas, mas sem confirmar se a renovação do médio vai avançar.

"Não discuto o que se passou no passado. Aproveitou a oportunidade e correspondeu. Tem correspondido muito bem e conto com ele. O que mais me preocupa é o momento e o que aí vem, teremos tempo para conversar", assinalou.

No sábado, o Benfica, líder do campeonato, em igualdade pontual com o FC Porto, ambos com 63 pontos, recebe o Tondela, 16.º e antepenúltimo classificado, com 25 pontos, no Estádio da Luz, pelas 20.30, num encontro da 27.ª jornada do campeonato.