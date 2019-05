Bruno Fernandes. Recorde europeu aguça cobiça do Manchester City

Vendaval leonino no Jamor com show de Bruno Fernandes

A tarde deste domingo foi absolutamente histórica para Bruno Fernandes. Não só apontou o primeiro hat trick da carreira na goleada por 8-1 sobre o Belenenses no Jamor como se tornou o médio do futebol europeu com mais golos numa só temporada e superou a fasquia de 30 golos na época. São já 31, dos quais apenas seis de grande penalidade, números que neste século só foram atingidos no Sporting por Mário Jardel (55 em 2001/02), Liedson (35 em 2004/05), Slimani (31 em 2015/16) e Bas Dost (34 em 2016/17 e 36 em 2017/18).

Além dos remates certeiros, contabilizam-se 17 assistências, dados (e exibições) que impressionam o Manchester City de Pep Guardiola, que está já no terreno a tentar a contratação do internacional português de 21 anos, com Jorge Mendes chamado a ajudar a intermediar o negócio, embora não seja ele o empresário do jogador.

De acordo com o portal Goal.com , o Sporting pediu inicialmente 70 milhões de euros pelo passe de Bruno Fernandes, mas os citizens estão esperançados em resolver o assunto por 50 milhões mais a cedência de dois jogadores, seja por empréstimo ou a título definitivo. O diretor desportivo dos verde e brancos, Hugo Viana, terá já estado presente numa das reuniões em que a transferência foi abordada.

Relativamente aos jogadores a serem cedidos ao emblema de Alvalade, os nomes falados têm sido o do avançado colombiano Marlos Moreno (atualmente cedido aos mexicanos do Santos Laguna), do antigo central portista Mangala, do médio brasileiro Douglas Luiz e do médio espanhol Aleix García (ambos emprestados aos espanhóis do Girona).

Na semana passada, à margem do Estoril Open, Bernardo Silva, jogador português que atua no Manchester City, desfez-se em elogios ao companheiro de seleção. "O Bruno é um grande jogador. Ele tem feito uma época fantástica, com muitos golos e muitas assistências, o que não é normal para um jogador da sua posição. Ele tem os melhores números e veremos o que acontece no final da temporada. Ele é um jogador que pode jogar noutros campeonatos", frisou o centrocampista/extremo, no Etihad Stadium desde o verão de 2017.

Outras possíveis chegadas à equipa de Pep Guardiola são as do avançado benfiquista João Félix e do médio espanhol Rodri, que atua no Atlético Madrid. Em sentido contrário, Otamendi e Delph estarão de saída e Danilo, David Silva e Gundogan têm o futuro envolto em grande incerteza.

No entanto, há mais um clube de Manchester disposto a abrir os cordões à bolsa por Bruno Fernandes. O United tem o internacional português identificado para render o espanhol Ander Herrera, que deverá rumar ao Paris Saint-Germain a custo zero no final da temporada, e também está confiante em fechar o negócio por cerca de 50 milhões de euros.

Contratado à Sampdoria há quase dois anos, Bruno Fernandes leva 106 jogos e 47 golos de leão ao peito. Depois de ter chegado a rescindir unilateralmente o seu contrato na sequência dos incidentes na Academia do clube a 15 de maio do ano passado, alegando justa causa, voltou atrás e reforçou o seu estatuto no balneário com a braçadeira de capitão, sobretudo após a saída de Nani para os Estados Unidos durante o mercado de inverno.