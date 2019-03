Bruno Fernandes na lista de reforços do Manchester United

Ronaldo aconselhou-se com Bruno Fernandes sobre Itália

Bruno Fernandes quase a perder uma aposta com o presidente. E não é pelos golos que marca

Bruno Fernandes está na lista de reforços do Manchester United para a próxima época, escreve esta sexta-feira o jornal britânico Evening Standard.

Segundo se pode ler, o treinador Ole Gunnar Solskjaer terá alertado os donos do clube de que é necessário adicionar um médio de qualidade ao plantel para ocupar o espaço deixado em aberto pela saída de Marouane Fellaini em janeiro. Além disso, Ander Herrera e Juan Mata terminam contrato no final da temporada.

A "veia goleadora, criatividade e energia" do capitão do Sporting são características apreciadas pelos ingleses, que não pretendem continuar a apostar em Andreas Pereira nem Fred. Para o negócio ir para a frente muito pode contribuir a continuidade do técnico norueguês, que por enquanto é apenas interino.

Além do meio-campo, os red devils procuram reforçar o centro da defesa e o ataque, estando referenciados o central senegalês Koulibaly, do Nápoles, e o atacante inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.