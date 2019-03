Bruno Fernandes e o jogo especial com o Boavista. "O clube que me formou como homem e jogador"

Bruno Fernandes vai viver este sábado um momento especial durante o Boavista-Sporting, pois foi no clube do Bessa que se formou antes de rumar ao futebol italiano e regressar a Portugal em 2017 com destino ao Sporting. Para assinalar o momento, o médio do Sporting, colocou uma mensagem nas redes sociais a lembrar o seu passado nas panteras, aproveitando para agradecer ao clube a quer ainda chama a sua casa o facto de o ter ajudado a concretizar os seus sonhos.

"Uma década separa estas duas fotos onde o cabelo diminui mas os sonhos aumentaram! Amanhã é dia de voltar àquela que foi a minha casa durante anos, dia de defrontar o clube que me formou como homem e jogador, que me permitiu hoje estar a representar um clube com a grandeza do Sporting Clube de Portugal! Estarei sempre grato ao Boavista Futebol Clube e o Bessa será para sempre a minha casa. Obrigado a todas as pessoas do mágico xadrez que ao longo dos anos me ajudaram a concretizar os meus sonhos", escreveu Bruno Fernandes, ilustrando o texto com uma fotografia dos tempos em que era junior dos axadrezados e uma atual com a camisola dos leões.