Bruno Fernandes: "É momento de baixar a cabeça e pensar nos erros que cometemos"

Menos de 24 horas depois da goleada sofrida este domingo às mãos dos Benfica (0-5), em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, Bruno Fernandes desabafou acerca da pesada derrota nas redes sociais.

"Não é momento para muitas palavras, não é momento de levantar a cabeça, é momento de baixar a cabeça e pensar nos erros que cometemos e que nunca mais os devemos voltar a cometer!", começou por escrever o capitão do Sporting, que poderá estar a poucos dias de deixar o emblema de Alvalade.

"É o momento de pensar o que fez com que ganhássemos as taças que ganhamos o ano passado e que a união e companheirismo que tivemos nos levou a essas conquistas! Aproveito e agradeço e peço desculpa a todos aqueles que se deslocaram até ao estádio do Algarve ou mesmo desde casa nos apoiaram!", prosseguiu o médio de 24 anos.

Há pouco mais de um mês, curiosamente, o presidente Frederico Varandas tinha recordado numa entrevista à Sporting TV que, no início da época passada, Bruno Fernandes "andava nas redes sociais a pedir desculpa aos adeptos". "Eu tenho memória. Antes do mercado de janeiro, com José Peseiro a treinador, com Nani e Montero na equipa, Bruno Fernandes andava nas redes sociais a pedir desculpa aos adeptos", disse o líder leonino a 27 de junho.