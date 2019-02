Bruno Fernandes. 12 golos desde que Keizer chegou e à beira de um recorde

Veja os melhores momentos da vitória do Benfica sobre o Sporting (com vídeo)

Bruno Fernandes, de 24 anos, está na sua melhor forma de sempre. O grande golo apontado ao Benfica, de livre direto, na derrota do Sporting por 2-1 no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, veio provar mais uma vez toda a qualidade do médio leonino, o terceiro jogador mais caro da história do clube - 8,5 milhões de euros pagos a Sampdoria, de Itália, em junho de 2017.

A meio desta época, o jogador formado nas escolas do Boavista já ultrapassou o número de golos apontados em toda a temporada passada (16). Tem neste momento 18 (dois na Liga Europa, oito na Liga, cinco na Taça de Portugal e três na Taça da Liga) e com uma particularidade: desde que Marcel Keizer se estreou num jogo como treinador, a 24 de novembro (no jogo da Taça frente ao Lusitano de Vildemoinhos), substituindo José Peseiro de novembro, Bruno Fernandes já marcou 12 golos num total de 18 jogos. Uma média nada má para um jogador que atua como médio e que só é superada pelo ponta-de-lança Bas Dost.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Aliás, a continuar neste registo de golos, Bruno Fernandes prepara-se fazer história em breve e tornar-se no médio mais goleador da história do clube. Neste momento esse recorde está na posse de dois jogadores: o médio búlgaro Krassimir Balakov e o brasileiro Osvaldo Silva, que chegaram aos 21 golos numa só época.

Bruno Fernandes rumou a Itália ainda muito jovem com destino ao Novara. Deu depois o salto para a Udinese e depois para a Sampdoria, onde atuou na temporada 2016/17. No verão de 2017, Bruno de Carvalho, então presidente dos leões, contratou-o ao emblema italiano por 8,5 milhões de euros. Um investimento que logo na primeira foi justificado, com, o médio a ser uma das figuras dos leões e a apontar 16 golos em 56 jogos.

Aliás, ficou célebre um elogio feito por Jorge Jesus a Bruno Fernandes na temporada passada, em abril, após um jogo diante do Portimonense que os leões venceram com dois golos de Bruno Fernandes. "Já tinha dito que o Bruno Fernandes era o médio deste campeonato. Dá-me gozo, sinto-me orgulhoso de vê-lo a jogar a um nível acima da média, porque era um jogador que estava em Itália, jogava de vez em quando e eles não viam nada nele. Consegui ver alguma coisa, felizmente que está aqui mais um jackpot para o Sporting. Nem foi o seu melhor jogo, mas fez os dois golos e esteve determinante."

De central até ponta-de-lança

"A decisão [de ir para Itália] foi dele, tinha 17 anos e os nossos pais sabiam que se lhe cortassem as pernas naquele momento ele podia nem vir a ser jogador, ia ser uma revolta muito grande nele. O empresário [ndr. Miguel Pinho] prometeu-lhe muitas coisas que cumpriu, esse foi o passo mais importante da carreira dele [...] aos 17 anos deixa a família, a namorada, tudo o que tem, e parte para uma aventura em que não fala a língua, não conhece ninguém, a primeira semana foi muito difícil, ele sabia o básico de inglês, mas ninguém falava inglês lá, era muito difícil a comunicação. Na primeira semana quis desistir e voltar, mas falou comigo, com os nossos pais, com a namorada, com o empresário, e as coisas puseram-se à maneira dele", contou ao DN o irmão, há sensivelmente um ano.

O faro pelo golo não é de agora, pois nas camadas jovens do Boavista fez todas as posições, inclusivamente de ponta-de-lança. "Tivemos um treinador que lhe dizia que se ele quisesse fazer carreira tinha de ser a central. Ele limpava tudo, saía a jogar como se nada fosse, a fintar, reconheço que às vezes tremíamos um bocado mas ele tinha uma enorme confiança nas suas capacidades. Houve até uma época em que jogou a ponta-de-lança, ele fazia muitos golos mas a posição que ele mais gostava era de médio box to box ", contou na mesma reportagem do DN o antigo colega Bruno Vieira, com quem Bruno Fernandes jogou vários anos na formação do Boavista.

A última maravilha de Bruno Fernandes aconteceu esta quarta-feira em pleno Estádio da Luz, quando aos 81 minutos assumiu a cobrança de um livre direto ainda muito longe da baliza de Svilar e marcou um grande golo. Nos últimos 20 anos, apenas outros quatro jogadores tinham marcado de livre direto um golo num dérbi. E todos do Benfica: Uribe, Sabry, Simão, Cardozo e Lindelof. Foi o seu segundo desta forma ao serviço dos leões, depois de na temporada transata ter apontado também de livre direto um golo ao Estoril.

Bruno Fernandes foi um dos jogadores que rescindiu contrato unilateralmente com o Sporting na sequência do ataque à Academia de Alcochete. Mas convencido por Sousa Cintra, na altura presidente da SAD, acabou por regressar. "O Sporting apostou em mim, pagou 8,5 milhões de euros por mim, para um clube português é muito dinheiro, e eu sentia-me, e sinto-me, também um bocadinho em dívida. Obviamente após rescindir o contrato todas essas coisas vêm à cabeça, e obviamente pensas naquilo que passaste no clube, tiveste um momento negativo num ano inteiro, um momento que ninguém esperava, mas nesse ano inteiro tiveste muitas coisas boas. Foi o melhor ano da minha carreira [...] as pessoas que me chamam de mercenário e de Judas podem estar completamente à vontade para o continuar a fazer porque são coisas que me passam completamente ao lado", contou numa entrevista ao jornal A Bola em dezembro.