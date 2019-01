Bruno Alves na Juventus ao lado de Ronaldo? Italianos dizem que sim

Bruno Alves, defesa central internacional português de 37 anos, está na mira da Juventus para reforçar o clube já neste mês de janeiro. A notícia é avançada pelo jornal desportivo italiano Tuttosport, que dá conta do interesse do clube de Turim no jogador, relacionado esta possível contratação com a saída de Mehdi Benatia.

Segundo o Tuttosport, o central marroquino Mehdi Benatia pode estar de saída para o Al-Duhail Sports Club, clube do Qatar que além de pagar oito milhões de euros à Juventus, oferece um contrato milionário ao defesa africano. E com o mercado de transferências a poucos dias de fechar (encerra dia 31 de janeiro), os responsáveis da Juventus ponderam avançar no imediato para a contratação de Bruno Alves, que alinha no Parma. Apesar de o antigo central do FC Porto não ser a única solução, o Tuttosport diz que Bruno Alves tem a vantagem de ser amigo de Ronaldo e representado por Jorge Mendes.

O jornal italiano refere, contudo, que o treinador Massimilano Allegri têm em mente dois nomes de defesas centrais para o final da época. E um deles é Rúben Dias, jovem central do Benfica que é há muito seguido pelo emblema de Turim. O outro é Matthijs De Ligt, do Ajax.