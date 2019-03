Bruno Alves marca no empate do Parma em Empoli

O português Bruno Alves marcou este sábado um golo e fez uma assistência no empate 3-3 do Parma na visita ao Empoli, em jogo da 26.ª jornada da Série A italiana.

O defesa-central viu primeiro ser-lhe anulado um golo, antes de marcar o seu terceiro golo no campeonato, aos 82 minutos, que dava a vantagem à sua equipa por 3-2. O empate acabaria por surgir já em período de tempo extra (90'+1) através do argentino Matias Silvestre.

O Parma esteve sempre na dianteira do marcador, com um golo do costa-marfinense Gervinho, aos 13 minutos, e de Rigoni, aos 45+1, após assistência de Bruno Alves, mas os anfitriões empataram sempre, por Dell'Orco (18') e Caputo (59) na transformação de um penálti.

Com este empate, o Parma ficou provisoriamente no 12.º lugar, com 30 pontos, enquanto o Empoli segue no 17.º posto, com 22, mais quatro do que o Bolonha, primeira equipa na zona de despromoção.