Brahimi em exames médicos por clube do Qatar

Mais de três semanas depois de ter terminado contrato com o FC Porto, Yacine Brahimi está a um passo de rumar ao futebol do Qatar. O Al-Rayyan, clube daquele país asiático, informou nas redes sociais que o extremo argelino se encontra em exames médicos e deverá assinar contrato em breve.

O argelino, que venceu o Campeonato Africano das Nações pela Argélia na sexta-feira, chegou este domingo ao aeroporto de Doha e foi recebido pelo presidente do clube que na época passada terminou o campeonato em 4.º lugar, atrás do campeão Al-Sadd de Jesualdo Ferreira, do vice Al-Duhail de Rui Faria e do Al-Sailiya.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois de cinco anos ligado aos azuis e brancos, o jogador de 29 anos prepara-se para a primeira aventura fora da Europa, após ter representado também os franceses do Rennes e os espanhóis do Granada no velho continente.