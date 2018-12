Boxing Day levou 46 mil adeptos a um jogo da terceira divisão de Inglaterra

A tradição britânica do Boxing Day não se esgota na liga inglesa. A habitual jornada de 26 de dezembro também se estende às divisões inferiores e é correspondida em massa pelo público.

Mesmo numa tarde de chuva e frio, 46039 pessoas estiveram presentes num jogo da terceira divisão (League One) em que o Sunderland, clube que há dois anos estava na Premier League e que vem de duas despromoções consecutivas, venceu o Bradford City por 1-0.

Além de ter estabelecido um novo recorde de assistências naquele patamar competitivo, o Stadium of Light [Estádio da Luz em português] foi a terceira melhor marca do dia em Inglaterra, apenas superado pelas 53318 que estiveram presentes em Anfield para assistir ao Liverpool-Newcastle (4-0) e pelas 74523 que estiveram em Old Trafford no Manchester United-Huddersfield (3-1). Nem em Wembley, onde o Tottenham goleou o Bournemouth por 5-0, houve tanta gente (45154).

Com esta vitória, o Sunderland isolou-se no terceiro lugar, com 46 pontos, a cinco do líder Portsmouth e a quatro do vice-líder Luton Town, duas equipas que têm mais dois jogos disputados. Já o Bradford City, que esteve pela última vez na Premier League em 2000/01, caiu para a 21.ª posição, já na zona de despromoção.