Borussia Dortmund vence e regressa à liderança

O Borussia Dortmund assumiu este sábado a liderança da Bundesliga, ao vencer em casa o Mainz, na 29.ª jornada, por 2-1. No entanto, o Bayern Munique apenas joga este domingo em Dusseldorf e se ganhar regressa ao primeiro lugar.

Um bis do internacional inglês Jadon Sancho, aos 17 e 24 minutos, foi suficiente para dar a vitória à equipa de Dortmund, apesar de o Mainz ainda ter reduzido perto do final, por Quaison, aos 84 minutos.

O triunfo do Dortmund, que não pode contar com o lesionado Raphaël Guerreiro, acontece uma semana depois da goleada de 5-0 sofrida em Munique, que lhe custou a liderança no campeonato.

A 29.ª jornada da Bundesliga foi favorável às equipas do topo da tabela, com alguns dos primeiros a vencerem os respetivos jogos, não dando azo a surpresas quando faltam cinco jornadas para o final.

O Leipzig, terceiro classificado com 58 pontos, recebeu venceu o Wolfsburgo (8.º), por 2-0, com Bruma no banco, enquanto o Borussia Mönchengladbach (5.º com 51 pontos), venceu em casa do último, o Hannover, por 1-0.

O Hannover está muito perto da descida, já a 11 pontos do primeiro lugar acima da linha de água, embora a antepenúltima posição na Bundesliga ainda permita disputar um play-off, estando apenas condenados diretamente os dois últimos.

Jogos da 29.ª jornada:

Nuremberga-Schalke, 1-1

Werder Bremen-Friburgo, 2-1

RB Leipzig-Wolfsburgo, 2-0

Hannover-Borussia Mönchengladbach, 0-1

Estugarda-Bayer Leverkusen, 0-1

Borussia Dortmund-Mainz, 2-1

Hoffenheim-Hertha Berlim (domingo)

Fortuna Dusseldorf-Bayern Munique (domingo)

Eintracht Frankfurt-Augsburgo (domingo)