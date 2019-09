Borussia Dortmund goleia com golo português

O Borussia Dortmund goleou este sábado o Bayer Leverkusen, por 4-0, em jogo da 4.ª jornada da Bundesliga. Um resultado que permite à equipa igualar na liderança o RB Leipzig, que joga mais tarde em casa com o Bayern Munique.

O triunfo começou a ser construído aos 28 minutos com um golo do espanhol Paco Alcácer, mas no segundo tempo o Dortmund conseguiu chegar à goleada, primeiro com um remate certeiro de Marco Reus, depois através do português Raphaël Guerreiro e, finalmente, com outro golo de Marco Reus.

Eis o golo de Guerreiro:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outro português que fez o gosto ao pé foi Gonçalo Paciência, que marcou o único golo do Eintracht Frankfurt na derrota no campo do Augsburgo, por 2-1. O avançado fez o seu terceiro golo na Bundesliga, numa partida em que fez dupla de ataque com o estreante André Silva.

Resultados da 4.ª jornada:

Fortuna Dusseldorf-Wolfsburgo, 1-1

FC Colónia-Borussia Mönchengladbach, 0-1

Union Berlim-Weder Bremen, 1-2

Augsburgo-Eintracht Frankfurt, 2-1

Mainz-Hertha Berlim, 2-1

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, 4-0

RB Leipzig-Bayern Munique, começa às 17.30 horas

Hoffenheim-Friburgo, domingo

Paderborn-Schalke, domingo