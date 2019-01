Borja confirma mudança para Alvalade: " O Sporting é uma grande oportunidade"

O colombiano Cristián Borja está a chegar a Alvalade. O próprio jogador reconheceu que já tem tudo acordado com o Sporting e vai viajar para Portugal para fazer os testes médicos e oficializar a ligação. Contrato deve ser de quatro temporadas.

Borja deu uma conferência de imprensa para se despedir do atual clube. "Estou aqui para agradecer a chance que o Toluca me deu para representar um grande clube na Europa. O Sporting é uma grande oportunidade", afirmou o colombiano, sem esquecer que a transferência se deve à evolução que teve na equipa mexicana: "Foi o Toluca que me valorizou e me deu a oportunidade de atingir estes objetivos."

Cristián Borja, de 25 anos, atua como lateral-esquerdo, já foi internacional pela Colômbia em duas ocasiões e está no futebol mexicano desde 2017/18.

A chegada do lateral esquerdo pode significar o adeus de Acuña. O argentino tem oferta do Zenit e prepara-se para deixar Alvalade. O último jogo pode ser no sábado, frente ao FC Porto, na Taça da Liga.