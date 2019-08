Bolton tem novo dono e salva-se da extinção

O Bolton Wanderers foi comprado pela empresa Football Ventures Limited e desta forma salvou-se da extinção. O histórico clube inglês que milita no terceiro escalão (League One) estava em risco de desaparecer se não encontrasse um novo proprietário, o que acabou por acontecer esta quarta-feira, depois de English Football League ter alargado o prazo para que fosse encontrada uma solução.

O clube tinha mergulhado numa grave crise financeira agravada com um processo em tribunal interposto por um empresário que alegava ter direito de preferência na compra, um problema que foi agora ultrapassado, tendo o Bolton evitado um desfecho semelhante ao do Bury, que esta época foi excluído de todas as competições por causa das dívidas.

O Bolton entrou no campeonato com uma penalização de menos 12 pontos, ocupando por isso o último lugar da League One, campeonato que está a disputar com jogadores jovens, uma vez que não houve dinheiro para contratações.

Os montantes do negócio não foram para já revelados, tendo Paul Appelton, advogado que conduziu o processo de venda, mostrou-se otimista quanto ao futuro do clube. "Este é um novo começo para o Bolton, com donos que vão dirigir o clube para benefício dos adeptos e da comunidade como um todo", assumiu ao site do clube.