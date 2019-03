Boavista vence Belenenses SAD e ganha oxigénio

O Boavista recebeu e venceu este domingo o Belenenses SAD, por 2-0, e colocou um ponto final numa série de três derrotas consecutivas, somando três pontos que afastam a equipa do Bessa dos lugares de despromoção. Já o Belenenses perdeu gás na corrida pela Europa.

A equipa de Lito Vidigal adiantou-se no marcador aos 54 minutos, por Yusupha Njie. O Belenenses foi em busca do golo da igualdade, com Silas a arriscar tudo nos minutos finais do jogo. A postura atacante do Belenenses abria contudo espaço a perigosos contra-ataques dos boavisteiros. E foi assim que surgiu o 2-0, já na compensação, por Mateus, que foi o homem do jogo pois tinha sido dele a assistência para o primeiro.

O Belenenses manteve-se no sétimo lugar, com 38 pontos, mas desaproveitou a oportunidade de se aproximar do Vitória de Guimarães, sexto, com mais quatro, enquanto o Boavista ocupa o 13.º posto, com 29, mas agora com quatro pontos de vantagem sobre a primeira equipa em zona de despromoção, o Tondela.