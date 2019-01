Boavista impõe quarta derrota seguida aos sadinos

Tondela foi aos Açores vencer o Santa Clara com bis de Pité no início do ano

O Boavista regressou esta quarta-feira aos triunfos, ao vencer em casa o Vitória de Setúbal, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, impondo assim a quarta derrota seguida no campeonato aos sadinos.

No estádio do Bessa, no Porto, a equipa axadrezada ganhou com um golo marcado por Mateus, aos 58 minutos, e defendeu a vantagem até final, mesmo depois da expulsão de Edu Machado, que viu o segundo cartão amarelo aos 72 minutos. Nos descontos, ainda ficou reduzido a nove, quando Raphael Silva viu o vermelho também por dupla admoestação.

Com este triunfo, depois de desaires com Vitória de Guimarães, na Taça de Portugal, e Moreirense, no campeonato, o Boavista manteve o 13.º lugar, agora com 16 pontos, cinco acima da zona de despromoção, enquanto o Vitória de Setúbal caiu uma posição, para 12.º, com 17 pontos.

FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio do Bessa, no Porto.

Boavista - Vitória de Setúbal, 1-0.

Marcador: 1-0, Mateus, 58 minutos.

Equipas:

Boavista: Helton, Edu Machado, Raphael Silva, Cardoso, Talocha, Idris, Rafael Costa, Fábio Espinho (Rochinha, 28), Matheus Índio (Aymen Tahar, 68), Mateus (Carraça, 79) e Rafa.

Treinador: Jorge Simão.

Vit. Setúbal: Cristiano, Mano (Zequinha, 79), Artur Jorge, Dankler, Semedo (Costinha, 87), Vasco Fernandes, Mikel, Eber Bessa, Ruben Micael (Berto, 69), Frédéric Mendy e Jhonder.

Treinador: Lito Vidigal.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Frédéric Mendy (23), Mano (30), Raphael Silva (55 e 90+2), Ruben Micael (63), Edu Machado (64 e 72), Rochinha (67), Rafa (71) e Costinha (89). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Edu Machado (72) e Rafael Silva (90+2)